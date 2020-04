Federação e clubes apostam no retorno do Estadual no segundo semestre

Vinicius Eduardo Photo Primeira fase terminou com o Aquidauanense na liderança

A incerteza sobre a seqüência das competições estaduais em decorrência da disseminação do coronavírus se reflete também no Mato Grosso do Sul. O Campeonato Estadual foi suspenso pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) após a conclusão da primeira fase e a data de retomada segue incerta. De acordo com a CBF, a prioridade na volta do futebol será a conclusão de competições em andamento, como estaduais e a Copa do Brasil.

Anderson Ramos/Capital News Francisco Cezário diz que intenção da Federação é concluir a competição

Segundo essa linha, a Federação aposta no término do Estadual com a disputa das quartas de final, com os classificados, na ordem, Aquidauanense FC, EC Águia Negra, SER Chapadão, Operário FC, EC Comercial, Costa Rica EC, Maracaju AC e Corumbaense FC. “Terminar a competição é tudo que nós da FFMS queremos, mas seguiremos a orientação da CBF com o calendário”, disse o presidente da entidade ao Capital News, Francisco Cezário.

Clubes

Com a paralisação do campeonato, os oito clubes que seguem na disputam optaram por dispensar os atletas enquanto aguardam uma posição sobre continuidade ou não da competição. Líder da primeira fase, o presidente do Aquidauanense, João Garcia, disse que uma situação como a que está sendo ventilada no Rio Grande do Sul e em São Paulo, de que o primeiro colocado no momento da suspensão seja declarado campeão, seria bem vinda, já que, neste caso, é o principal beneficiado, claro.

O dirigente, porém, disse que a situação precisa ser definida entre os participantes, mas que as dificuldades financeiras para cobrir salários e despesas inviabilizariam a volta. “O que se fala é que esse campeonato é muito difícil voltar. O pessoal da saúde fala que começaremos ter uma trégua em setembro. Se assim for então fica difícil. O que a gente está propondo é que quando acabar essa quarentena que os presidentes do clube se reúnam e vamos negociar o nosso campeonato estadual”, disse em entrevista à Rádio Avenida FM.

Entre outros participantes, a possibilidade do campeonato não terminar estaria fora que questão. João Garcia, presidente da Serc, diz que há prazo para que a competição retorne para chegar à final. “Temos tempo e capacidade de organização para isso [terminar o campeonato]. Temos um campeonato em andamento que hoje está suspenso e temos condição de no retorno acabá-lo”. Sobre os problemas financeiros que os clubes enfrentariam para remontar seus elencos, o dirigente foi direto. “Existem as particularidades comuns que se pode conversar. O que é particular de cada um, que se virem”, apontou à Rádio Esporte MS.

Agência OFC Petrallás diz que há tempo suficiente para organizar a conclusão do Estadual

Outro que se manifestou sobre o assunto foi o presidente do Operário, Estevão Petrallas. O mandatário do Galo aposta na possibilidade de retorno do campeonato no segundo semestre. “No momento em que se classificaram oito clubes e esses estão com a pontuação zerada, não tem porque escolher uma para ser campeã. Uma competição que no seu final mostrou uma evolução muito grande e que precisa acontecer até o último instante dentro de campo”.

Segundo o dirigente, a continuidade pode acontecer no segundo semestre, citando o clássico com o rival Comercial, confronto das quartas de final. “No momento que normalizarem as condições de poder voltar o futebol profissional, nós vamos poder fazer o Comerário onde os torcedores poderão assistir. Espero realmente que os dirigentes tenham bom senso e façam que a competição seja decidida dentro de campo. Se for por indicação não precisaríamos nem fazer competição”, concluiu.