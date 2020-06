Crivella diz que Campeonato Carioca segue, mas suspende jogos de Bota e Flu

Secom Prefeito do Rio de Janeiro atendeu pedido de Botafogo e Fluminense

O Campeonato Carioca segue, mas ainda sem Botafogo e Fluminense e os jogos deste domingo (20) estão mantidos. O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) voltou atrás na decisão de suspender a competição até a próxima quinta-feira (25) e restringiu a medida apenas para partidas que envolviam Botafogo e Fluminense, que jogariam nesta segunda-feira (22). Os dois clubes não concordaram com a decisão de reiniciar o campeonato na última semana e queriam entrar em campo após 1º de julho.

A quarta rodada do returno do Estadual começou a ser disputada na quinta-feira, com a vitória do Flamengo sobre o Bangu por 3 a 0. Na sexta-feira, Portuguesa e Boavista empataram de 0 a 0 e segue neste domingo com dois jogos. Às 14h30 (MS) Madureira e Resende jogam em Conselheiro Galvão, e Vasco da Gama e Macaé, às 15h (MS), em São Januário. O jogo de quarta-feira (24), entre Flamengo e Boavista, no Maracanã, está confirmado também.

A decisão do Prefeito Crivella atende os desejos de Botafogo e Fluminense, que sempre foram contrários à volta do futebol no Rio de Janeiro antes do mês de julho. Os dois clubes foram derrotados no último Arbitral da Federação e decidiram recorrer ao TJD-RJ, para que não fossem obrigados a jogar. Derrotados, buscaram recurso no STJD, mas a tentativa de mediação do Tribunal com os clubes e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) terminou sem acordo. A decisão caberia ao presidente do STJD, Paulo César Salomão Filho, mas ela nem foi necessária a partir da publicação do decreto. O Tribunal ainda poderá se manifestar, mas não há prazo para isso. Os jogos Portuguesa x Botafogo e Macaé x Fluminense, programados para o dia 25, também estão suspensos.