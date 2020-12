Comissão Técnica da Seleção vai acompanhar clássicos pelo Brasileiro

Tamanho do texto

Lucas Figueiredo/CBF Comissão Técnica da Seleção tem se dividido para acompanhar jogos no Brasil

Líder das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022 e sem jogos pela frente até março, a comissão técnica da Seleção Brasileira já está de olho em 2021. Para isso, tem aproveitado o mês de dezembro para realizar observações 'in loco'. Neste domingo (13), por exemplo, a equipe marcará presença em dois clássicos pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No Rio de Janeiro, Flamengo e Santos se enfrentam às 15h (MS). No Maracanã a dupla escalada é formada pelo auxiliar técnico Cléber Xavier e o analista de desempenho Bruno Baquete. Em São Paulo, às 17h15 (MS), Corinthians e São Paulo jogam na Neo Química Arena e quem estará presente será o auxiliar técnico César Sampaio e o preparador físico Fábio Mahseredjian.

No início deste mês, a comissão técnica da Seleção Brasileira já esteve em outras quatro partidas. Pela Libertadores, Tite, Juninho Paulista e César Sampaio estiveram em Flamengo x Racing, enquanto Cléber Xavier e Matheus Bachi foram ao Beira-Rio acompanhar Internacional e Boca Juniors.

A Seleção Brasileira volta a entrar em campo em março de 2021, nas duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Os adversários serão Colômbia e Argentina, respectivamente.