Comercial enfrenta Costa Rica por primeira vitória no Estadual

Comercial vem de dois empates e busca vitória contra o líder do grupo

A quarta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense começa nesta sexta-feira (19) com uma partida pelo Grupo B e a busca do EC Comercial pela primeira vitória. No Estádio Morenão, em Campo Grande, às 15h, o Colorado recebe o líder Costa Rica EC em seu terceiro jogo na competição, enquanto o adversário faz o quarto e encerra sua participação no turno. O jogo terá arbitragem de Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Luiz Fernando Viegas Colete e Rodrigo Soares Pedro.

O Comercial jogou duas vezes no Estadual e em ambos empatou em 1 a 1, acumulando apenas dois pontos. Na estreia foi com o União ABC, também no Morenão, e na segunda rodada com a SER Chapadão, fora de casa. Como folgou na terceira rodada, volta a campo agora precisando de três pontos para se manter próximo à liderança.

Mas a tarefa não será simples, já que o adversário é justamente o dono da primeira posição do Grupo B. O Costa Rica jogou três vezes, venceu o Três Lagoas SC por 3 a 0 em casa, empatou com o ABC em 1 a 1 fora e, de volta ao Estádio Laertão, fez 3 a 0 na SERC, somando sete pontos. Um bom resultado é importante para o time que folga na quinta rodada.

Na outra partida pela chave, neste sábado, 10h, em Chapadão do Sul, a SERC, com um ponto, recebe o Três Lagoas, sem pontuar. O confronto pode ser o que vai definir a briga contra o rebaixamento no grupo.