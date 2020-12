Comercial e Aquidauanense empatam primeiro jogo semifinal do Estadual

Franz Mendes João Paulo cobra pênalti e para na defesa de Jota

Jogo sem vencedor pela semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense neste domingo (13). Em Campo Grande, o Comercial recebeu o Aquidauanense, mas em um jogo com pênalti perdido, gol mal anulado e jogador expulso, ficaram no 0 a 0, mantendo as possibilidades abertas na briga para ver quem decide o Estadual com o Águia Negra.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, 15h, no Estádio Noroeste. O vencedor avança para a decisão e em caso de novo empate, por qualquer placar, a vaga será do Aquidauanense, neste caso repetindo a decisão de 2019.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por dois lances que poderiam ter dado vantagem ao Comercial. Aos 22 minutos, o lateral Cleiton tocou com a mão na bola dentro da área. Pênalti anotado pelo árbitro Paulo Henrique Salmázio. Na cobrança, João Paulo parou em excelente defesa do goleiro Jota. Pouco depois, aos 29, Lucas Lorenzi lançou Juninho Pavi que aproveitou e colocou abola na rede. O lance, porém, foi invalidado por impedimento do lateral comercialino, lance que gerou muita reclamação do time campo-grandense.

No segundo tempo o ímpeto do Comercial acabou ao ficar com um jogador a menos aos 12 minutos. Após falta dura em Baiano, Lucas Lorenzi foi expulso por Salmázio, com cartão vermelho direto. Para piorar, o zagueiro Rafael se machucou aos 24 minutos, quando o técnico Robson Mattos já havia feito todas as mudanças possíveis. O jogador ainda ficou em campo, no ataque, apenas fazendo número e, na prática, com dois jogadores a menos, o Colorado tratou apenas de segurar o adversário e manter o jogo sem gols para levar a decisão para Aquidauana.