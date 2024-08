Ceará vence líder Novorizontino e fica mais perto do G4

Rogério Vidmantas

@ozzair_junior/Grêmio Novorizontino Novorizontino quase conseguiu o empate, mas o Vozão marcou o gol da vitória no fim

O Ceará-CE entrou na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (26), na sequência da 23ª rodada, o Vozão recebeu o líder Novorizontino-SP e venceu por 1 a 0. Na outra partida da noite, Paysandu-PA e Mirassol-SP ficaram no 0 a 0.

Na Arena Castelão, o Novorizontino tentou segurar a igualdade por 0 a 0 para trazer um ponto da capital cearense. No entanto, Saulo Mineiro, em penalidade apontada após toque de mão de Dudu, aos 43 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória do Ceará.

No outro jogo da rodada, Paysandu e Mirassol jogaram na Curuzu. O time paulista ficou com um jogador a menos após expulsão de Chico Kim, mas conseguiu segurar o rival, graças à grande atuação do goleiro Alex Muralha, que fez importantes defesas para confirmar a igualdade.

Com os resultados, não teve mudança no G4. Novorizontino é o primeiro com 40 pontos, Santos Mirassol e Vila Nova-GO completam a zona de acesso, nesta ordem, com 39 pontos cada. O Ceará subiu para a quinta posição, agora com 35 pontos, e o Paysandu segue correndo riscos, com 26 pontos, na 15ª posição.