CBF e clubes mantém jogos sem torcedores no Brasileirão

Alexandre Vidal/CR Flamengo Estádios continuarão sem torcedores para jogos disputados no Brasil

Se depender da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da maioria dos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, a torcida nos estádios seguirá sendo apenas virtual. Dirigentes se reuniram no última sábado para tratar a questão e a decisão foi unânime para manter o veto à presença de torcedores nos estádios, conforme previsto na Diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições, publicada em 24 de julho de 2020, que estabelece os protocolos de prevenção à epidemia de Covid-19.

A decisão foi tomada pelos representantes de 19 clubes que disputam o Brasileirão. A única ausência foi do Flamengo, que anteriormente havia se manifestado a favor do retorno dos torcedores, seguindo norma divulgada pelo Ministério da Saúde e do Estado do Rio de Janeiro. Além dos Clubes da Série A, participaram da discussão os presidentes de Federações Estaduais que sediam jogos da competição. Um novo encontro acontecerá em duas semanas para reavaliar o cenário nacional.

O presidente da CBF, Rogério Caboclo, e os presidentes dos clubes declararam-se favoráveis ao retorno gradual do público aos estádios, desde que com aval das autoridades de saúde locais, de forma isonômica e guiado por todas as medidas protetivas previstas no estudo encaminhado pela CBF ao Ministério da Saúde.

Com a decisão, a partida da Seleção Brasileira contra a Bolívia, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no dia 9 de outubro, na Neo Química Arena, em São Paulo, também será disputada sem a presença do torcedor.