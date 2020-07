CBF divulga tabela detalhada da conclusão da Copa do Nordeste

Malcon Robert/AGIF/CBF Jogos da Copa do Nordeste serão todos disputados na Bahia

O caminho para a conclusão da Copa do Nordeste foi definido e divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nesta segunda-feira (13) a entidade detalhou a tabela da competição, paralisada em março por causa da pandemia do coronavírus e que será retomada esse mês. O campeonato será o primeiro entre clubes de estados distintos a ser disputado em sede única. A partir da liberação das autoridades locais, o Estado da Bahia foi o escolhido para receber todos os jogos restantes do Nordestão.

A competição foi paralisada antes da última rodada da primeira fase. Os quatro melhores colados de cada um dos dois grupos avançam às Quartas de Final. Os jogos de Quartas e Semis são únicos, enquanto a decisão é realizada em duas partidas. O encerramento da Copa do Nordeste 2020 tem como previsão a data de 4 de agosto.

No Grupo A, o Fortaleza lidera, com 14 pontos, e o Bahia vem logo atrás, também com 14. As duas equipes já conquistaram a vaga na próxima fase. O Botafogo-PB é o terceiro colocado, com 12, e o Sport fecha o G-4, com nove pontos conquistados. No Grupo B, o Confiança é o dono da ponta, com 13, e, assim como o Vitória, vice-líder e com o mesmo número de pontos, tem a classificação bastante encaminhada. Náutico, em terceiro, e Ceará, no quarto lugar, completam com G-4, com 11 pontos cada.

Jogos

A competição regional volta no dia 21, às 19h (MS), com Fortaleza-CE e América-RN no Estádio Barradão. No dia seguinte acontecem outros sete jogos, todos às 19h (MS). Sport-PE e Confiança-SE se enfrentam na Arena Cajueiro e Botafogo-PB contra Vitória-BA no Estádio Jóia da Princesa, ambos em Feira de Santana. ABC-RN e CSA-AL jogam no CT Praia do Forte, em Mato de São João. CRB-AL e Ceará-CE acontece no Barradão, Bahia-BA e Náutico-PE se enfrentam no Estádio Pituaçu, os dois estádios em Salvador. Ríver-PI e Santa Cruz-PE jogam no Estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe. O jogo entre Frei Paulistano-SE e Imperatriz-MA foi cancelado.

Os quatro jogos da fase de quartas de final acontecem no dia 25, sábado. Dois deles às 15h (MS), um às 17h30 (MS) e outro às 20h30 (MS) em locais ainda não definidos. Na semifinal, um jogo está marcado para o dia 27, terça-feira, às 20h30 (MS) e o outro na quarta, às 18h30 (MS). A decisão foi mantida em confronto de ida e volta, primeiro jogo dia 1º de agosto, sábado, às 15h (MS) e o segundo no dia 4, terça, às 20h30 (MS).