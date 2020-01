CBF divulga jogos de Aquidauanense e Águia Negra na Copa do Brasil

Livia Villas Boas/Staff Images/CBF Copa do Brasil começa em fevereiro com 80 clubes e outros 11 esperando nas oitavas de final

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil nesta sexta-feira (10). São 40 confrontos em jogo único que acontecem entre os dias 5 e 13 de fevereiro e, conforme o regulamento, tendo como mandantes os times de pior posição no Ranking Nacional de Clubes (RNC), atualizado no fim de 2019.

Pela competição, Águia Negra e Aquidauanense, representantes sul-mato-grossenses, recebem cota de R$ 525 mil e, caso avancem, outros R$ 625 mil pela segunda fase. O campeão pode acumular, entre cota e prêmios, aproximadamente R$ 74 milhões.

O primeiro sul-mato-grossense a entrar em campo é o Aquidauanense. No dia 5 de fevereiro, uma quarta-feira, às 20h30, o Azulão recebe o ABC-RN no Estádio Noroeste e precisa vencer para se classificar, já que o empate favorece o adversário. Quem passar nesse confronto joga contra o classificado da disputa entre Altos-PI e Vasco da Gama que se enfrentam no dia 12, no Estádio Albertão.

Já o Águia Negra volta a disputa a Copa do Brasil no dia 12, também uma quarta-feira. No Estádio Ninho da Águia, às 20h30, o atual campeão estadual joga contra o Sampaio Côrrea-MA e a classificação só virá com a vitória, pois o empate favorece o time maranhense. O classificado joga a segunda fase contra o melhor entre Ferroviária-SP e Avaí-SC que jogam no dia seguinte na Arena da Fonte Luminosa.