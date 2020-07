CBF confirma estreias de Aquidauanense e Águia Negra na Série D

Vinicius Eduardo Photo Mauro Marino deve seguir no comando do Aquidauanense para Série D

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na última semana ajustes no calendário do futebol brasileiro, paralisado em março por causa da pandemia do coronavírus. O Campeonato Brasileiro, nas Séries A, B e C, começa entre os dias 7 e 10 de agosto. Para o futebol sul-mato-grossense, a data que importa é 6 de setembro, início da Série D, onde estão EC Águia Negra e Aquidauanense FC.

Agora, a CBF divulgou a tabela das competições. A Série D é disputada por 68 clubes e os semifinalistas garantem o acesso. O primeiro a entrar em campo é o Aquidauanense que disputa a fase preliminar da competição por uma vaga na fase de grupos. O adversário é o Real Noroeste-ES, com a partida de ida no Espírito Santo no dia 5 ou 6 de setembro e volta no dia 12, sábado, dia que o clube manda jogos no Estádio Noroeste, em Aquidauana.

O Águia Negra tem vaga no Grupo A5, onde o Azulão entrará se passar pelo time capixaba. Na chave estão ainda União-MT, Operário VG-MT, Goianésia-GO, CRAC-GO e Vitória-ES. A estreia do time de Rio Brilhante será nos dias 19 ou 20, contra o União, em Rondonópolis. O primeiro jogo em casa acontece no dia 27, domingo, dia preferido pelo clube para jogar no Estádio Ninho da Águia, contra quem avançar entre Aquidauanense e Real Noroeste.

Confira a tabela completa no link abaixo:

Tabela Campeonato Brasileiro - Série D