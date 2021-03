CBF antecipa jogo do Corinthians na segunda fase da Copa do Brasil

Agência Corinthians Corinthians eliminou o Salgueiro e agora enfrenta outro time pernambucano, o Retrô

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou novas datas para cinco confrontos ainda não realizados da primeira fase da Copa do Brasil. As partidas não aconteceram devido restrições nas cidades ou estados dos clubes mandantes e ganharam novos locais. Além disso, a entidade antecipou jogo do Corinthians, já pela segunda fase.

Dos cinco jogos que faltavam para encerrar a primeira fase, quatro serão realizadas no estado do Rio de Janeiro. Dois no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Porto Velho-RO e Ferroviário-CE jogam nesta quinta-feira (25), às 14h30 (MS) e Jaraguá-GO contra o Manaus-AM na sexta (26), 14h30 (MS). Outros dois no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita. Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE na sexta (26), 14h30 (MS) e ainda Goianésia-GO x CRB-AL no sábado (27), às 14h30 (MS). O duelo entre Palmas-TO e Avaí-SC será em Cascavel, no Paraná, nesta quinta (25).

Abrindo a segunda fase, um confronto acontece já nesta sexta-feira, 20h30 (MS). O Corinthians recebe o Retrô-PE e a partida que seria na Neo Quimica Arena, pela impossibilidade de jogo no estado de São Paulo até o próximo dia 31, foi antecipado. A princípio seria também em Volta Redonda, mas deve acontecer na cidade de Saquarema. O classificado saí em jogo único e, em caso de empate, a disputa termina nos pênaltis.