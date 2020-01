Campeão Águia Negra vence Pontaporanense na abertura do Estadual

Franz Mendes Kareca (9) marcou o primeiro gol do Campeonato Estadual 2020

Começou o Campeonato Estadual e com vitória do atual campeão. Nesta quarta-feira (22), na disputa entre os campeões da Série A e da Série B em 2019, o Águia Negra venceu a SE Pontaporanense por 2 a 0 em Rio Brilhante. Artilheiros do time no título do ano passado, Kareca e Salomão marcaram os gols do jogo ainda no primeiro tempo. A primeira partida do campeonato foi acompanhada por 885 torcedores, entre pagantes e não-pagantes, com renda de R$ 10.100,00.

O Jogo

Com os dois times visivelmente sentindo a falta de ritmo, o jogo foi de poucas oportunidades, mas de gols no primeiro tempo no Ninho da Águia. Aos 23 minutos, Jonatan recuperou a bola no meio e lançou na esquerda para Erick Bahia. Em velocidade, o atacante invadiu a área e rolou no meio para Kareca, de carrinho, empurrar para a rede, marcando o primeiro gol do Estadual 2020. No último lance antes do intervalo, aos 47 minutos, veio o segundo. Mael recebeu no meio e, em bela jogada individual, passou por dois marcadores e abriu na direita para Salomão que entrou na área e bateu firme na saída do goleiro Mathias Tieppo.

Na etapa final, Kareca poderia ter feito seu segundo gol no jogo logo aos três minutos, mas Tieppo fez boa defesa. No minuto seguinte, o volante Mineiro, do Águia, recuperou a bola e bateu de fora da área com perigo, para fora. Aos 32, nova chance para o time de Rio Brilhante em cobrança de escanteio pela direita. Virgulino desviou e a bola passou por todo o ataque, saindo pela linha de fundo. No fim, a SEP ainda perdeu o meia Matheus, expulso, e o jogo terminou com placar de 2 a 0 do primeiro tempo.

Os dois times voltam a campo jogando contra equipes de Campo Grande. No dia 1º de fevereiro, sábado, o Águia Negra visita o Comercial. No dia seguinte, a Pontaporanense viaja para jogar contra o Operário. Os jogos devem acontecer no Estádio Morenão, que teve os laudos entregues ao Ministério Público Estadual nesta quarta.