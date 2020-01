PM e Bombeiros entregam laudo de vistoria do Morenão

Edemir Rodrigues/Portal MS Esplanada do Morenão recebeu novo ordenamento com reforma e adaptações executadas pela UFMS

Laudo da vistoria feita no Estádio Pedro Pedrossian (Morenão), pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros serão entregues nesta quarta-feira (22) ao Ministério Público Estadual (MPE).

O laudo será entregue ao MPE durante evento no estádio, com a presença do secretário especial de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto de Assis, do reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine, e representantes da federação e dos clubes profissionais.

A vistoria foi relativo à reforma emergencial de responsabilidade da Federação de Futebol (FFMS). O documento inclui também as obras no entorno do estádio, realizadas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Com a emissão dos laudos de cada órgão competente, incluindo o setor de vigilância sanitária, e a aprovação pelo MPE, a reabertura do Morenão já tem data definida: 1º de fevereiro (sábado), com o jogo Comercial x Águia Negra, às 15h, pela segunda rodada do Campeonato Estadual.

A temporada 2020 do futebol profissional tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte). Conforme a assessoria a abertura do campeonato será nesta quarta-feira, com a partida entre Ponta Porã e Águia Negra, no Ninho da Águia.

Após o campeonato, o maior estádio de Mato Grosso do Sul será reformado pelo Governo do Estado, com investimento de R$ 4 milhões. O Morenão será transformado em uma arena multiuso, sediando não apenas partidas de futebol, mas também de grandes eventos culturais e de entretenimento.

Exigências

As exigências do MPE para a reabertura do estádio, que é o ensejo do Governo do Estado e dos desportistas de Mato Grosso do Sul, são relativas aos reparos em um lance da marquise e dos setores de hidráulica, sanitária, elétrica e estrutural, visando a segurança do torcedor. A FFMS informou que promoveu reparos também no gramado.