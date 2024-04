Brasileirão tem clássicos no Rio, BH e Salvador neste fim de semana

Rogério Vidmantas

Pedro Souza/Atlético Mineiro Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentam na Arena MRV na noite deste sábado

Neste fim de semana acontece a terceira rodada do Campeonato Brasileiro e com diversos clássicos. Nas duas primeiras, Flamengo e Internacional foram os únicos com 100% de aproveitamento, mas ambos têm compromissos complicados fora de casa.

A rodada começa neste sábado (20) com quatro jogos e dois classificados, começando com Fluminense e Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Mais tarde, às 20h (MS), Atlético Mineiro e Cruzeiro entram em campo na Arena MRV pelo Clássico Mineiro. No domingo (21), Vitória e Bahia brigam pelos três pontos no Ba-Vi, que será disputado no Barradão, às 15h (MS).

Além dos clássicos, serão mais duas partidas no sábado e outras quatro no domingo. No primeiro dia da rodada, o Grêmio recebe o Cuiabá na Arena do Grêmio, às 17h30 (MS), mesmo horário em que o Corinthians visita o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid.

Às 15h (MS), no domingo, o Palmeiras encara o Flamengo, no Allianz Parque, e o Athletico-PR busca os três pontos contra o Internacional, na Ligga Arena. Às 17h30 (MS), será a vez de Atlético Goianiense x São Paulo, no Antônio Accioly, e de Botafogo x Juventude, no Nilton Santos.

A data da partida entre Criciúma e Fortaleza, com mando da equipe catarinense, ainda será definida e divulgada pela Diretoria de Competições da CBF, em razão do jogo do time cearense pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Leão do Pici entra em campo contra o Altos-PI neste domingo (21), às 19h, na Arena Castelão.