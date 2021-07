Brasil passa pelo Egito e está na semifinal das Olimpíadas de Tóquio

Lucas Figueiredo/CBF Matheus Cunha recebeu na entrada da área e bateu no canto do goleiro para fazer o gol do Brasil

A Seleção Brasileira segue na briga para manter a medalha de ouro no futebol masculino nos Jogos Olímpicos. Pelas quartas de final, neste sábado (31), o Brasil venceu o Egito por 1 a 0 e avança para enfrentar o México que goleou a Coréia do Sul por 6 a 3. O jogo semifinal será na próxima terça-feira (3), às 4h (MS).

O jogo

O Brasil ditou o ritmo dos 45 minutos iniciais desde o primeiro toque na bola. O time de André Jardine soube jogar com paciência para encontrar os espaços no ataque e levar a vantagem para o intervalo. Aos cinco minutos, na tentativa pelo alto, Daniel Alves cruzou na segunda trave, mas antes de Richarlison chegar para cabecear, o goleiro El Shenaway afastou o perigo. Na sequência Richarlison apareceu de novo, mas esbarrou na marcação.

O Egito até tentou responder e teve sua melhor chance, aos 12, com Akram Tawfik. Mas a Seleção Brasileira seguiu ligada no jogo. E, aos 15, Antony por pouco não abriu a contagem de perna esquerda. Três minutos depois, o atacante brazuca apostou na marcação alta, recuperou a bola no ataque e achou Matheus Cunha livre dentro da área, mas o camisa 9 não conseguiu fazer o domínio.

Antes do primeiro gol, o Brasil ainda chegou forte com Richarlison, Matheus Cunha e Douglas Luiz. Até que, aos 36, a insistência brasileira, enfim, surtiu efeito. Tudo começou nos pés de Claudinho, que abriu para Richarlison pelo lado esquerdo, o atacante fez boa jogada individual e tocou no meio para Matheus Cunha finalizar bonito, e colocar a Seleção na frente: 1 a 0. Já nos acréscimos, Douglas Luiz, de falta, quase anotou mais um para a Canarinho.

Depois do intervalo, a equipe brasileira teve duas boas chances logo no primeiro minuto do segundo tempo, com Claudinho e Matheus Cunha. Sem diminuir o ritmo, a Canarinho montou acampamento no ataque dos dez aos 15 minutos. Arana parou no goleiro egípcio, Douglas Luiz errou o alvo, enquanto Richarlison por detalhe não completou cruzamento rasteiro para o gol.

Ainda com maior presença ofensiva, a Seleção assustou com Paulinho, aos 21 e aos 28. E novamente com Richarlison, aos 36. Nos minutos finais do confronto decisivo, o Egito foi para o tudo ou nada, mas a Canarinho soube se segurar na defesa para garantir a classificação rumo às semifinais dos Jogos Olímpicos.

*Atualizado às 8h59 com a classificação do México