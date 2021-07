Brasil conquista medalha olímpica inédita no tênis feminino

Julio Cesar Guimarães/COB Laura Pigossi e Luisa Stefani, medalhistas olímpicas

A dupla brasileira de tênis Laura Pigossi e Luisa Stefani conquistaram um feito inédito para o Brasil nas Olimpíadas, após uma partida emocionante as atletas ganharam a primeira medalha do país na modalidade. De acordo com o Comitê Olímpico Brasuleiro (COB), Laura e Luisa foram as últimas atletas inscritas na chave de duplas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a inscrição foi confirmada pela Federação Internacional de Tênis (ITF) no dia 16 de julho, a uma semana da abertura oficial das Olimpíadas.

A conquista do bronze veio após uma partida acirrada, a dupla perdeu o primeiro set para Elena Vesnina e Veronika Kudermetova, mas recuperaram na parcial seguinte, marcando 6/4. No match tie-break, as atletas viraram o jogo quando o placar estava 9/5 para as russas. Laura e Luisa fizeram seis pontos seguidos, alcançando a conquista mais importante de suas carreiras.

Luisa Stefani relata que ainda não caiu a ficha da importância da conquista. “Entramos na competição de última hora, aos 45 do segundo tempo, e fizemos valer a pena. Aproveitamos cada momento para representar o tênis brasileiro da melhor maneira e estamos muito felizes de trazer a medalha para casa", comemorou em entrevista ao COB.

Para Laura Pigossi é uma honra poder entrar para história do Brasil na modalidade olímpica. "Nós nunca deixamos de acreditar que podíamos. Desde que recebemos a confirmação da classificação, sabíamos que poderíamos jogar de igual para igual contra todas que estão aqui. A derrota na semifinal foi muito dura, mas tivemos forças para nos reorganizar, juntar energias e defender as cores do Brasil da melhor maneira", destacou Laura em entrevista ao COB.

Para as atletas a expectativa é que o feito inédito sirva de inspiração para as futuras gerações do tênis feminino. "Esse é um sentimento muito especial por tudo que a gente trabalhou. Só de estar aqui, vivendo esse sonho juntas, é algo único para se compartilhar. Queremos deixar o exemplo para que os tenistas do Brasil acreditem e trabalhem muito, trabalhem duro e com amor, pois o resultado é uma consequência", ressaltou Luisa.