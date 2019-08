Bragantino vence CRB e fecha turno na liderança da Série B

Twitter Oficial/CA Bragantino Bragantino abriu quatro pontos de vantagem na liderança da Série B

O Bragantino-SP é o campeão simbólico do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (27), pela 19ª rodada, o time paulista foi à Maceió e bateu o CRB-AL por 3 a 0, gols de Wesley, Aderlan e Matheus Peixoto. Com mais esse triunfo, a equipe de Bragança Paulista soma agora 38 pontos e vira o turno com quatro de vantagem sobre o Coritiba-PR, segundo colocado.

No Estádio Rei Pelé, o Bragantino abriu vantagem aos 23 minutos. Rafael Carioca fez boa jogada pela esquerda e cruzou na boa para Wesley completar direto para o fundo das redes. Na etapa complementar, aos seis minutos, Aderlan tabelou com Morato e soltou pé para fazer 2 a 0. Tentando diminuir o prejuízo, os donos da casa partiram para o ataque. Alisson Farias e Léo Ceará criaram boas chances para o Galo só que novamente foi Bragantino que balançou as redes. Aos 30 minutos, Wesley fez o cruzamento rasteiro e Matheus Peixoto apareceu livre para fechar o placar em 3 a 0.

Outros jogos

Nas outras partidas da rodada, o Botafogo-SP perdeu em casa para o Paraná Clube-PR por 1 a 0, Coritiba e Vitória-BA empataram em 1 a 1, mesmo placar de Sport-PE e Atlético-GO, Vila Nova-GO e Cuiabá-MT também empataram, mas sem gols. O Brasil-RS aproveitou a má fase da Ponte Preta-SP e venceu por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Operário-PR sobre o Figueirense-SC. O Criciúma-SC fez 3 a 1 no Oeste-SP.

A rodada termina nesta quarta-feira com Guarani-SP recebendo o Londrina-PR em Campinas e ainda São Bento-SP e América-MG em Sorocaba.