Botas vence primeiro GP de Fórmula 1 na temporada 2020

Twitter Oficial/Mercedes-AMG F1 Valtteri Botas dominou GP da Áustria desde o início e venceu sem sustos

Como era esperado, deu dobradinha da Mercedes na abertura da temporada de Fórmula 1, mas só uma levou. Valtteri Botas levou o GP da Áustria neste domingo (5), superando seu companheiro de equipe Lewis Hamilton, que chegou na segunda posição. O inglês porém, punido em cinco segundos por um toque com Alexander Albon, caiu para a quarta posição. Essa foi a oitava vitória do finlandês na categoria.

Melhor para Charles Leclerc, que mesmo com as limitações da Ferrari, terminou em terceiro e subiu uma posição com a punição imposta à Hamilton. Quem também subiu ao pódio foi Lando Norris, quarto na corrida com a McLaren, completando a trinca de melhores colocados. Essa foi a primeira vez que Lando subiu ao pódio e ainda terminou com a volta mais rápida da corrida.

O GP da Áustria teve nove abandonos e diversas entradas do safety car. Assim, completaram a zona de pontuação, entre a quinta e a décima posição, na ordem, Carlos Sainz (McLaren), Sergio Pérez (Racing Point), Pierre Gasly (AlphaTauri), Esteban Ocon (Renault), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) e Sebastian Vettel (Ferrari).

A competição segue no próximo domingo (12), também no circuito de Spielberg, para o GP Estíria.