Botafogo segura pressão do Vasco e avança na Copa do Brasil

Twitter Oficial/Botafogo FR Em vantagem, Botafogo segurou a pressão do Vasco para ficar com a vaga

O Vasco da Gama está melhor que o Botafogo no Brasileirão, mas na Copa do Brasil foi diferente. Nesta quarta-feira (23), no Rio de Janeiro, o Fogão segurou o empate em 0 a 0 e fez valer a vantagem de ter vencido a partida de ida, avançando para as oitavas de final. O adversário sairá em sorteio realizado pela CBF na próxima semana.

O jogo

Em São Januário, o Botafogo começou o clássico com mais volume de jogo no ataque. Bruno Nazário, Kevin e Caio Alexandre até tentaram. Mas com pouca efetividade, o Glorioso não deu trabalho para o goleiro Fernando Miguel. Do outro lado, o Vasco foi aos poucos equilibrando o clássico e passou a ter o controle da posse de bola, só que também não conseguiu criar lances de muito perigo. A melhor chance do time da casa saiu em finalização de fora da área de Andrey, já na marca dos 37 minutos.

O jogo voltou devagar para o segundo tempo. Nos primeiros dez minutos, uma chance para cada lado. Primeiro Bruno Nazário arriscou para o Botafogo, enquanto Benítez assustou para o Cruzmaltino. Precisando da vitória a qualquer custo, o Vasco ensaiou uma pressão no ataque, mas, assim como na etapa inicial, não teve objetividade. Enquanto o Botafogo se fechou bem na defesa e conseguiu segurar o resultado para avançar na Copa do Brasil.