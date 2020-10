Botafogo e Fluminense ficam no 1 a 1 no Engenhão

Twitter Oficial/Botafogo FR Fluminense poderia ter encostado no G4, mas permitiu empate do Botafogo

Empate com um gol e um ponto para cada lado no clássico carioca pela Campeonato Brasileiro. Pela 13ª rodada, neste domingo (4), Botafogo e Fluminense ficaram no 1 a 1, gols Kevin (contra) para o Tricolor e Caio Alexandre igualando para o Glorioso. Com a igualdade, o Alvinegro soma agora 12 pontos, mas segue na zona de rebaixamento. Já o Flu ocupa momentaneamente a sexta posição, com 18 pontos.

O jogo

O Botafogo começou o clássico com mais volume de jogo e por pouco não abriu o placar no Nilton Santos. Rentería, aos 11, parou em Muriel, e Kalou, no minuto seguinte, errou o alvo. Do outro lado, o Fluminense foi aos poucos equilibrando o duelo e, aos 21, Matheus Ferraz, após cobrança de escanteio, obrigou Diego Cavalieri a fazer grande defesa. Já aos 33, Nenê tabelou com Fred e bateu colocado, mas para fora. Cinco minutos depois, foi a vez do camisa 9 tricolor assustar em jogada pelo alto e Cavalieri pegou mais uma.

A resposta do Alvinegro veio na mesma moeda, mas Rhuan carimbou o travessão. Até que, na marca dos 41, o Flu teve nova oportunidade com Fred. De novo depois de cobrança de escanteio, o atacante foi no segundo andar, testou firme e, após bate-rebate, Kevin mandou contra o próprio gol, fazendo 1 a 0.

O Glorioso voltou para o segundo tempo pressionando o Fluminense. O domínio alvinegro quase surtiu efeito, aos 13 minutos. Babi aproveitou cruzamento e acertou a trave, na sobra Benevenuto cabeceou por cima da meta. Na sequência, Pedro Raul foi quem assustou para o time da casa e Muriel salvou o Tricolor.

Já aos 28, o gol botafoguense enfim saiu. Victor Luís cobrou falta, a bola desviou no meio do caminho e ficou limpa para Caio Alexandre, o meia aproveitou a chance e bateu rasteiro para deixar tudo igual. Depois do gol, o Flu apareceu mais para o jogo e o clássico ganhou em equilíbrio. Kanu e Pedro Raul tentaram para o Botafogo, enquanto Nenê e Yago levaram perigo para o Fluminense. Mas a igualdades persistiu até os minutos finais do clássico.