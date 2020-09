Atlético elimina Fluminense e completa oitavas de final da Copa do Brasil

Twitter Oficial/Atlético-GO Chico apareceu na área para marcar o primeiro gol da classificação do Atlético

Definido a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. A última vaga ficou com o Atlético-GO ao reverter a vantagem do Fluminense que havia vencido jogo de ida por 1 a 0. Nesta quinta-feira (24), em Goiânia, o Dragão fez 3 a 1 e segue na competição. Chico (ex-Águia Negra) abriu o placar e Luccas Claro empatou no último lance do primeiro tempo. No segundo, Marlon Freitas desempatou e, quando parecia que a vaga seria decidida nos pênaltis, Matheus Vargas, nos acréscimos, definiu o placar.

O jogo

O Dragão foi melhor na maior parte do tempo da etapa inicial no Estádio Olímpico, teve mais posse de bola e ofereceu perigo ao gol tricolor. Logo aos nove minutos, Hyuri cruzou para a área. Muriel fez a defesa, mas acabou soltando a bola nos pés de Chico, que aproveitou e mandou para o fundo das redes. Mas o Flu teve paciência e insistência, conseguindo empatar antes do intervalo. Na marca dos 50 minutos, Egídio cobrou escanteio, o zagueiro Lucas Claro subiu entre os defensores do Dragão e cabeceou para o fundo das redes, igualando em 1 a 1.

O Tricolor equilibrou o duelo na segunda etapa. Mesmo assim, o Dragão, que precisava de mais um gol, assustou aos 27, quando Janderson mandou a bola raspando o travessão. O Flu respondeu aos 30, Fernando Pacheco puxou contra-ataque e encontrou Nenê, que dominou e rolou para Felippe Cardoso. O atacante chutou por cima do gol.

O Atlético voltou a liderar o placar aos 33 minutos. Janderson arriscou de fora, Muriel espalmou para o meio da área. Marlon Freitas apareceu e arrematou de primeira para fazer o segundo do time goiano. Sem desistir, o Dragão chegou ao gol da classificação aos 47 do segundo tempo. Matheus Vargas apareceu no meio da área após cruzamento e guardou. Foi a bola que colocou o Atlético nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Classificados

A fase de oitavas de final tem 11 clubes pré-classificados. Oito que disputam ou disputavam a Libertadores, casos de Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Internacional, São Paulo, Athçetico-PR e Corinthians, esse último eliminado na fase preliminar. Estão classificados ainda o Red Bul Bragantino-SP, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, Fortaleza-CE, campeão da Copa do Nordeste e o Cuiabá-MT, campeão da Copa Verde. Das fases de classificação chegam, além do Atlético-GO, Ceará-CE, Botafogo, América-MG e Juventude-RS.

O sorteio dos confrontos acontece na próxima quinta-feira (1) na sede da CBF.