Árbitros douradenses comandam jogo de abertura do Estadual

Noé Faria Neuri Przybulinski (centro) comanda jogo que abre o Campeonato Estadual

O Campeonato Sul-Mato-Grossense começa nesta quarta-feira (22) e, pela primeira vez nos últimos 15 anos, sem nenhum clube de Dourados na disputa. Em 2019 o Operário AC foi rebaixado e o Sete de Dourados, campeão em 2016 e que chegou mais uma vez entre os semifinalistas, pediu afastamento por falta de recursos financeiros. Tricampeão estadual, o Ubiratan EC está fora do futebol profissional desde o rebaixamento de 2015.

Mas nem por isso Dourados não estará em campo. A partida de abertura da competição entre o Águia Negra e a SE Pontaporanense terá arbitragem toda de douradenses. Neuri Antônio Przybulinski comanda o jogo, auxiliado por Cícero Alessandro de Souza e Luiz Fernando Colete.

Ex-jogador profissional, Neuri defendeu 12 clubes na carreira, a maioria no Sul do país, como São Luiz-RS, Novo Hamburgo-RS e Brasil de Pelotas-RS, além de disputar um Estadual pelo Sete de Dourados. Após encerrar a carreira, seguiu para arbitragem e está no quadro de árbitros da FFMS desde 2012 e trabalha em jogos da Série A desde 2014.

Seus auxiliares são do quadro da CBF. Cícero Alessandro de Souza, inclusive, já trabalhos em jogos do Campeonato Brasileiro em todas as divisões, além de escala em jogos da Copa do Brasil e Copa Verde, enquanto Luiz Fernando Colete foi aprovado na entidade nacional mais recentemente.