Allianz Parque terá gramado sintético pronto em fevereiro

Obras no Allianz Parque estão na fase de preparação do terreno para receber o gramado sintético

O Palmeiras terá novo gramado para mandar seus jogos no Allianz Parque a partir deste ano. Nesta semana, pelo twitter, a empresa que administra o estádio divulgou as primeiras fotos da obra de instalação do gramado sintético que será utilizado. De acordo com o cronograma, o Verdão voltará a jogar em seu estádio na segunda quinzena de fevereiro, se os trabalhos não forem atrasados pelas condições climáticas.

O trabalho começou no último domingo (12) com a retirada do gramado natural utilizado até então. A fase agora é de preparação do terreno e o início da instalação do novo piso começa no dia 28. De acordo com o Allianz Parque, a chuva pode atrasar o cronograma já que atrapalha o desenvolvimento do processo. Ao todo, 30 trabalhadores estão envolvidos nesta primeira etapa.

Inicialmente, o solo foi preparado por meio de processo de terraplanagem. Em seguida, ocorre a instalação do colchão drenante, um sistema de drenagem de superfície, feito de britas. Na sequência, é aplicada uma espécie de manta de amortecimento produzida na Alemanha, que, além de amortecer, também faz parte do sistema de drenagem. O penúltimo passo do processo é instalar a grama Soccer Grass MX Elite 50. Por fim, há a aplicação do Infill TPE, produto utilizado para o preenchimento do campo, aprovado pela FIFA. O sistema é mesmo encontrado no centro de treinamento da seleção holandesa.

Segundo o cronograma, o Palmeiras não jogará no Allianz Parque os jogos contra o São Paulo, dia 26 e Oeste no dia 29. As partidas contra Mirassol, dia 16 de fevereiro, e Guarani, dia 20, correm o risco de também precisarem acontecer em outros estádio. O clássico com o Tricolor está definido para a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.