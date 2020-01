ABC vence São Raimundo e avança para segunda fase da Copa São Paulo

Reprodução My Cujoo Jogadores do ABC comemoram o primeiro gol de Rafa na vitória em Suzano

A Copa São Paulo Juniores tem um representante sul-mato-grossense na segunda fase. Nesta quinta-feira (9), em disputa direta por classificação, o União ABC venceu o São Raimundo-RR por 4 a 2 e avançou com a segunda vaga do Grupo 22, disputado em Suzano, na Grande São Paulo. Rafa marcou duas vezes, Castelhano e Higor fizeram os gols do time de Campo Grande, enquanto Leandrinho e Luquinhas diminuíram para os roraimenses.

Agora com seis pontos, o ABC espera o resultado de Chapecoense-SC e União Suzano-SP para saber se avança na primeira ou na segunda posição. O São Raimundo ficou em terceiro com quatro pontos. O adversário na segunda fase será Grêmio ou Real-DF.

O jogo

Melhor no início da partida, o ABC abriu o placar aos oito minutos. Philipinho cobrou escanteio, a zaga não conseguiu afastar e afastar e a bola sobrou para Rafa acertar a trave e na volta bateu no zagueiro antes de entrar no gol. Aos 16 veio o empate do time de Roraima. Da entrada da área, Luquinhas tentou por cobertura e acertou a trave. Na sobra, Leandrinho aproveitou para deixar tudo igual.

Mas o São Raimundo comemorou pouco a igualdade. No minuto seguinte, logo após do time campo-grandense dar a saída, Castelhano recebeu lançamento longo na área e, aproveitando vacilo da marcação, só desviou do goleiro para recolocar o ABC na frente. Aos 44, veio o terceiro em cruzamento de Joãozinho pela esquerda. Rafa se antecipou à marcação e, de cabeça, fez o seu segundo gol no jogo, fechando o primeiro tempo em 3 a 1.

Na volta o do intervalo foi a vez do São Raimundo pressionar em busca do gol e conseguiu diminuir aos 15 minutos com Luquinhas, que aproveitou cobrança de escanteio pela esquerda para marcar de cabeça. O empate poderia ter surgido aos 28 minutos em conclusão de Rafinha, quase na marca do pênalti, mas a bola foi para fora. Dois minutos depois, o ABC voltou a aumentar a vantagem. Philipinho cobrou falta na área e Higor, que havia entrado alguns minutos antes, marcou de cabeça. Depois foi só o ABC segurar o placar de 4 a 2 e a classificação para segunda fase.