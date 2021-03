ABC goleia Três Lagoas na primeira vitória no Campeonato Estadual

Tamanho do texto

Veio a primeira vitória do União ABC no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Nesta quarta-feira (17), fechando à terceira rodada, o time campo-grandense visitou o Três Lagoas SC e goleou por 4 a 1, subindo para a vice-liderança do Grupo B.

O ABC agora tem cinco pontos em três jogos – dois empates e uma vitória -, dois a menos que o líder Costa Rica EC. O EC Comercial com dois pontos em dois jogos é terceiro e a SER Chapadão, com um ponto em dois jogos é quarto. Ainda sem pontuar nos dois jogos que disputou, o Três Lagoas é lanterna.

O jogo foi no Estádio Madrugadão, mas quem parecia que estava em casa era o ABC. No primeiro tempo fez 3 a 0 e praticamente assegurou a vitória. O experiente Agnaldo marcou os dois primeiros, aos 15 e aos 33 minutos. Aos 40, Felipe fez o terceiro. No segundo tempo, Luiz Henrique chegou a diminuir aos sete minutos, mas Igor, já aos 48, definiu a goleada por 4 a 1.

O ABC não jogo na próxima rodada. Na sexta-feira (19), 15h, no Estádio Morenão, o Comercial busca a primeira vitória contra o líder Costa Rica. No sábado (20), 10h, a SERC recebe o lanterna Três Lagoas.