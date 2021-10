ABC goleia Operário e segue 100% no Estadual Sub-20

Franz Mendes ABC saiu perdendo, mas depois mostrou o motivo de não ter perdido ponto na competição

O União ABC segue dominando o Grupo B do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 e aplicou mais uma goleada na quarta rodada. Nesta sexta-feira (1), em Campo Grande, o adversário foi o Operário FC, que até saiu na frente, mas o ABC logo virou e fechou o jogo com 5 a 1.

Como os resultados do EC Taveirópolis, que pediu afastamento da competição, foram desconsiderados, o ABC tem nove pontos, seguido pelo Operário com três e o EC Comercial não pontuou.

Gols

A bola não demorou a encontrar as redes no Estádio Morenão. Logo aos dois minutos, Vinicius Joaninha aproveitou lançamento longo e a zaga do ABC mal posicionada. O camisa 9, ainda fora da área, bateu forte, no canto do goleiro que ainda chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol operariano. O empate saiu aos 16 minutos. O lateral Leandro recebeu pela direita, avançou e, já na área, bateu cruzado, igualando o placar em 1 a 1.

Aos 31 veio a virada com Marielson. Leandro cruzou da direita e o atacante, livre, desviou de cabeça, desempatando o jogo. O caminho era pelo alto e, em novo cruzamento da direita, agora em cobrança de falta, Marielson, mais uma vez desmarcado, cabeceou para fazer 3 a 1. Nos acréscimos, virou goleada. Igor Nery cobrou escanteio pela esquerda e Guilherme, na tentativa do corte, pegou mal na bola e mandou contra o próprio gol, 4 a 1 ABC.

Com a boa vantagem, na segunda etapa o ABC apenas administrou o jogo e ainda encontrou espaço para ampliar. Aos 30 minutos, Nedinei tentou o chute de fora da área, a bola desviou no zagueiro, e evitou possibilidade de defesa, 5 a 1.