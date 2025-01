Prazo para pagamento do IPTU com desconto de até 20% termina em 10 de janeiro

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação/PMCG Central de Atendimento ao Cidadão em Campo Grande

Os contribuintes de Campo Grande têm até o dia 10 de janeiro de 2025 para pagar o IPTU 2025 à vista e garantir um desconto de até 20%. Para isso, é necessário não possuir débitos com a Fazenda Pública Municipal. Além do pagamento integral, a Prefeitura oferece a opção de parcelamento em até 12 vezes, ampliando as facilidades para os cidadãos.

Para acessar o carnê do IPTU, basta entrar no site oficial (https://iptu.campogrande.ms.gov.br/), inserir o número de inscrição municipal e seguir as instruções para emitir a guia de pagamento. O sistema permite visualizar débitos, gerar códigos de barras para pagamento on-line ou imprimir a guia DAM. O atendimento presencial e pelos canais digitais também está disponível para auxiliar na solicitação do parcelamento.

Contribuintes que aderiram ao programa IPTU Azul têm direito a um bônus de 10% sobre o valor do imposto. O desconto é aplicado automaticamente no sistema e pode ser cumulativo com o desconto de 20% para pagamento à vista. Aqueles que optarem pelo parcelamento podem efetuar o pagamento da primeira parcela até 10 de janeiro de 2025, seguindo as condições estabelecidas no Decreto nº 16.080.

Os vencimentos das parcelas ocorrerão mensalmente, sempre no dia 10, exceto em casos de finais de semana ou feriados, quando o prazo será estendido para o próximo dia útil. Os contribuintes que escolherem o parcelamento podem obter um desconto de 50% na última parcela, desde que mantenham todas as anteriores pagas em dia.

Para dúvidas ou revisões, o contribuinte pode solicitar atendimento até 10 de março de 2025. Além do portal oficial, a Prefeitura disponibiliza canais de comunicação por telefone, WhatsApp e e-mail, além do atendimento presencial na Central de Atendimento ao Cidadão. Essa estrutura visa garantir que todos tenham acesso às informações e facilidades de quitação do IPTU 2025.