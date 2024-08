Investimentos em saneamento em Mato Grosso do Sul ultrapassam R$ 211 milhões em 2024

Fernanda Oliveira

O Governo de Mato Grosso do Sul está dando um passo decisivo para a universalização do saneamento básico com investimentos que devem ultrapassar R$ 211 milhões em 2024. Sob a gestão municipalista do governador Eduardo Riedel, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) está realizando uma série de obras essenciais em várias regiões do Estado, incluindo a ampliação e modernização das estações de tratamento de água, expansão das redes de distribuição, perfuração de poços artesianos e construção de reservatórios.

Além dos investimentos em abastecimento de água, o governo está focado em melhorar o esgotamento sanitário. As obras incluem a construção e ampliação de estações de tratamento de esgoto, expansão das redes coletoras e instalação de interceptores e elevatórias. Sob a coordenação da Ambiental MS Pantanal, a ampliação da rede de coleta está se acelerando, com o objetivo de conectar mais residências e empresas ao sistema de saneamento e, assim, beneficiar a população e preservar o meio ambiente.

De acordo com Renato Marcílio, diretor-presidente da Sanesul, o ano passado viu um investimento significativo de R$ 259,7 milhões em saneamento, abrangendo 68 municípios. Neste ano, foram realizadas 344.031 novas ligações de esgoto, beneficiando cerca de 1 milhão de pessoas. A cobertura de esgoto está projetada para atingir 70% até o final do ano e 98% até 2031, antecipando as metas estabelecidas pelo novo marco legal de saneamento básico.

O governador Eduardo Riedel reforça que o avanço significativo nas obras de saneamento não só melhora a qualidade de vida da população, mas também impulsiona o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental em Mato Grosso do Sul. Os próximos anos prometem continuar com investimentos robustos, com previsões de R$ 236,5 milhões para 2025 e R$ 189,7 milhões para 2026, consolidando o compromisso do Estado com a universalização dos serviços essenciais.