Exportações industriais de Mato Grosso do Sul atingem recorde histórico em julho, com crescimento de 25%

Celulose e papel estão entre maiores exportações neste periodo

As exportações de produtos industriais de Mato Grosso do Sul atingiram um marco histórico em julho, com uma receita de US$ 578,9 milhões, representando um crescimento de 25% em relação ao mesmo mês de 2023, quando o valor foi de US$ 464,8 milhões. Esse desempenho foi o melhor já registrado para o mês de julho em toda a série histórica, de acordo com levantamento do Observatório da Indústria, da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul).

No acumulado do ano, as exportações do estado somaram US$ 3,56 bilhões, um aumento de 14% em comparação com o mesmo período do ano passado, que registrou US$ 3,13 bilhões. A indústria respondeu por 67% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul em julho, e por 59% no acumulado de 2024.

Liderança dos setores industriais

Três grupos industriais se destacaram no período entre janeiro e julho, respondendo por 76% das exportações do estado: Celulose e papel, Complexo frigorífico e Óleos vegetais e demais produtos de sua extração.

Celulose e papel: Este grupo liderou as exportações industriais, com uma receita acumulada de US$ 1,2 bilhão. Os principais produtos exportados foram pastas químicas de madeiras, e os principais destinos foram China, Itália, Holanda, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos.

Complexo frigorífico: Com US$ 930,5 milhões em exportações, o Complexo frigorífico também teve um papel significativo. Os produtos mais comercializados foram carnes desossadas congeladas de bovino, carnes desossadas refrigeradas de bovino, e pedaços e miudezas congelados de frango. Os principais compradores foram China, Chile, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Turquia.

Óleos vegetais e derivados: As exportações deste grupo alcançaram US$ 502,5 milhões no acumulado do ano. Entre os produtos mais exportados estavam bagaços e resíduos da extração do óleo de soja, farinhas e pellets da extração do óleo de soja, óleo de soja bruto, óleo de soja refinado e óleo de milho bruto. Holanda, Indonésia, Polônia, Dinamarca e Venezuela foram os principais destinos.

Esse desempenho robusto nas exportações industriais reflete o fortalecimento e a diversificação da economia de Mato Grosso do Sul, consolidando o estado como um importante polo exportador no cenário nacional e internacional.