Bares e restaurantes se preparam para crescimento no fim de ano em Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Capital News



Reprodução/Web



Com a chegada das festividades de fim de ano, bares e restaurantes de Mato Grosso do Sul se preparam para um dos períodos mais rentáveis do ano. De acordo com um levantamento da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), o faturamento dos estabelecimentos deve registrar um crescimento de cerca de 20% em dezembro, comparado aos meses anteriores.

O estudo aponta que o pagamento do 13º salário, juntamente com o aumento do fluxo de clientes durante as férias escolares e confraternizações, são os principais fatores que impulsionam esse otimismo no setor. Essas variáveis criam um ambiente favorável ao crescimento das vendas.

Para atender à demanda crescente, 40% dos empreendedores de bares e restaurantes planejam reforçar suas equipes em dezembro. No Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, por meio da Funtrab, tem apoiado essa iniciativa com programas como o Qualifica Express, que treina pessoas para atuar no setor. Além disso, instituições como o Senac MS e o Sebrae MS também desempenham um papel fundamental nesse processo.

O aumento no faturamento não se restringe ao estado de Mato Grosso do Sul, mas também é uma tendência nacional, conforme a Abrasel Nacional. O presidente-executivo da associação, Paulo Solmucci, destaca que esse período representa uma oportunidade crucial para muitos negócios, especialmente para equilibrar as finanças após um ano desafiador.

Apesar de 62% dos bares e restaurantes ainda não conseguirem operar com lucro, o fim de ano oferece uma chance importante para reverter a situação. Segundo Solmucci, o esforço conjunto de empresários e suas equipes é essencial para alcançar bons resultados e melhorar o desempenho financeiro durante essa época.