Projeto “Cores E Vias” colore viadutos da Capital

Divulgação/PMCG Viaduto Senador Italívio Coelho

Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), deu início na última quarta-feira (26) ao projeto “Cores e Vias”, que busca valorizar a formação cultural campo-grandense por meio da pintura de viadutos espalhados pela cidade. A iniciativa integra o programa Reviva Mais Campo Grande e conta com apoio do Sicredi MS.

Marquinhos Trad (PSD), prefeito de Campo Grande, destaca que foram selecionados os dez principais viadutos da capital para receber o projeto de revitalização. “Será a vez do viaduto Senador Italívio Coelho, localizado entre as avenidas Ceará e Afonso Pena. Ton Barbosa é o artista responsável pela arte no local”, explicou via assessoria. Empresas e instituições privadas irão auxiliar no financiamento das obras.

Divulgação/PMCG Obra foi realizada na tarde da ultima quarta-feira

Ton Barbosa, artista responsável pela arte do viaduto Senador Italívio Coelho, ressalta que as características únicas da Capital estão entre os elementos que compõem a obra. “Estou muito feliz de inaugurar este projeto. Decidi envolver o viaduto com a bandeira da nossa cidade e, já que a nossa Campo Grande foi denominada a Capital das Araras, as aves também estarão na obra”, explicou o artista via assessoria.

Secretário de Cultura e Turismo, Max Freitas explica que cada viaduto receberá a arte de um pintor ou grafiteiro regional. “Selecionamos os dez principais viadutos da cidade para receber a revitalização. Estamos em busca de parceria com empresas e instituições privadas para auxiliar no financiamento destas obras”, enfatizou.

Entre as propostas do projeto “Cores e Vias”, estão a promoção da cultura, arte, educação e preservação patrimonial, com objetivo de valorizar a cultura regional, colorindo o espaço urbano e gerando um visual que contribuirá com o sentimento de pertencimento

Max Freitas ressalta que a iniciativa irá promover o bem-estar social no habitar urbano.

“Queremos estimular e despertar na comunidade o desejo de preservar o patrimônio público, mantendo a nossa cidade entre as melhores cidades para se viver do Brasil”, finalizou via assessoria.

Serviço:

Interessados em fazer parte do projeto devem entrar em contato com a Sectur por meio do telefone: 67 4042-1313 ou 67 99233-1905.