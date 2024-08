Literatura em Foco no Festival de Inverno de Bonito 2024

Fernanda Oliveira

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras marcará presença no Festival de Inverno de Bonito 2024 com uma série de bate-papos e palestras literárias, destacando a importância da literocultura no estado. Durante o evento, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 25 de agosto, os imortais Rubenio Marcelo, Pedro Chaves e Henrique de Medeiros conduzirão discussões sobre poesia, educação e os desafios da literatura contemporânea.

Rubenio Marcelo abrirá a programação com a palestra "Poesia e caminhos da palavra", abordando os aspectos literários de sua antologia poética mais recente. No dia seguinte, Pedro Chaves discutirá o legado educacional da Uniderp, inspirando novas gerações com sua experiência na criação da universidade. O encerramento ficará a cargo de Henrique de Medeiros, que explorará as reflexões contidas em sua obra "nadas em busca de tudos", revelando os fragmentos da vida através da poesia.

A participação da Academia no Festival de Inverno reflete o compromisso contínuo da instituição em promover e valorizar a literatura sul-mato-grossense. O evento também destaca o esforço da Setesc em incluir a literatura nas suas programações, reconhecendo a leitura como um elemento vital para o desenvolvimento sociocultural do estado.