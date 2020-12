Final do The Voice Brasil emociona jurados

Reprodução/GloboPlay

Na quinta-feira (17) se encerrou a a 9ª temporada do The Voice Brasil e o grande vencedor foi Victor Alves, do Time Iza. O jovem e talentoso cantor levará para casa R$ 500 mil reais, um contrato com a Universal Music e o gerenciamento de carreira na indústria.

No último programa da temporada Michel Teló tocou a sua nova canção "O Tempo Não Espera Ninguém", e emocionou os jurados. O The Voice Brasil retorna dia 24 de dezembro para uma edição especial de natal na TV Globo.