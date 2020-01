Eventos de Mato Grosso do Sul estão no Calendário Nacional do Ministério do Turismo

Divulgação/Prefeitura de Maracaju Linguiça de Maracaju

Festa da Linguiça de Maracaju, Leitão no Rolete de São Gabriel do Oeste, Arraial do Banho de São João de Corumbá e os Festivais de Inverno de Bonito e o América do Sul Pantanal, são alguns dos eventos de Mato Grosso do Sul, que já estão inseridos no Calendário Nacional de Eventos de 2020.

Conforme o Ministério do Turismo qualquer estado ou município brasileiro pode cadastrar seu evento de forma colaborativa durante todo o ano, mas quem registra logo em janeiro tem a vantagem de entrar no radar dos viajantes que pretendem conhecer o Brasil em 2020.

As informações contidas no site são alimentadas pelas próprias secretarias estaduais ou municipais de turismo, além dos responsáveis pela realização dos eventos geradores de fluxo regional, nacional e até internacional de turistas.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, destaca que é importante fornecer informações de qualidade sobre a oferta turística. “Quanto mais informações sobre o evento, sobre o destino, e que possam ser úteis e agradáveis ao interessado, maior a chance de o turista escolher o destino no momento de planejar sua viagem. Um grande evento pode gerar fluxo de turistas e incrementar a economia local”. Para inserir os dados dos eventos, basta acessar o endereço a agenda de eventos no site do Ministério do Turismo, preencher todos os campos e aguardar a confirmação por email. Em caso de dúvidas, há um Manual de Preenchimento para consulta.