Dodge Challenger e viaturas clássicas da PRF participam de evento

Divulgação/PRF Dodge Challenger foi fabricado em 2010, nos Estados Unidos

Neste domingo (02) acontece a DDR TOUR EDIÇÃO 2020 com a presença viaturas clássicas e o Dodge Challenger da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Evento acontece neste domingo (02) no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

O estande da PRF funcionará das 9h até às 15h, com duas viaturas clássicas da Instituição, uma de uso atual, além da viatura Dodge Challenger. O estande estará próximo ao lago do parque. Além de tirar fotos com as viaturas, a população também pode participar de ações educativas que serão realizadas. A Polícia Rodoviária Federal irá promover apresentações sobre segurança no trânsito, perigos da condução sob efeito de álcool e transporte seguro de crianças, ponto muito importante neste período de volta às aulas. A exposição da PRF é gratuita, aberta ao público e contará com a presença do Superintendente, Inspetor Luiz Alexandre Gomes da Silva.