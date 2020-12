Confira do seu sofá as lives

Tamanho do texto

Fique em casa com grandes atrações para você acompanhar do seu sofá, nesta sexta-feira (04). Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daqueles.



Programação

Orquestra Mundana Refugi – 18h (YouTube)

Gusttavo Lima e Bruno & Marrone – 19h (YouTube)

Bruna Caram canta Gonzaguinha – 19h (YouTube)

Live Latejo (Xofan e João Sirangelo) – 19h (YouTube)

Noitada Live com DJ Marcio Fernandes – 19h (YouTube)