Erika Mariano .Pastrana.

Neste sábado (26) o Coletivo Pandoras se apresenta em Campo Grande com a produção local é do Circo do Mato e em Dourados, do Sucata Cultural e o apoio do produtor cultural Anderson Lima, que destaca o pioneirismo do projeto, que se adaptou à realidade imposta pela pandemia de Covid-19.

Serão apresentados os espetáculos: Pastrana é um espetáculo de lambe-lambe que se apropria da história da Monga - A Mulher Gorila, muito popular em feiras e circos Brasil afora, para sintetizar a história de Júlia Pastrana. Já “A Visita de Chico” remonta o imaginário da mulher moderna, que lida com a vida cotidiana e recebe a inesperada e apaixonante visita de Chico, quando tem que dar conta de um amor que é uma representação e da sociedade, que não aceita o corpo feminino como ele é.

Erika Mariano Evento é neste sábado

Após cada exibição dos espetáculos haverá um debate (via live), sempre com figuras de destaque, integrantes do projeto e moradores de cada uma das regiões. Em Campo Grande, a convidada será a artista contemporânea Laura Anderson Barbata – mexicana radicada em Nova Iorque, que vai abordar “Os corpos das Mulheres e o poder exercido sobre”. Já em Dourados, a live será com Ermínia Silva – doutora em História, co-coordenadora do Grupo Circus na Unicamp e autora de obras relevantes sobre circo.

Projeto é realizado pelo coletivo Pandoras, correalizado pela Cultivo Projetos e Soluções Criativas e Círculo Filmes. Apresentação Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, Secretaria de Estado da Cultura.