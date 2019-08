Em estréia nas telonas três gêneros diferentes

Tamanho do texto

Divulgação Bacurau | Filho do Homem | Yesterday

Nesta quinta-feira (23) estreia nas telonas 3 filmes totalmente opostos, um Musical, outro de Suspense e o último é Drama, então verifique bem o que mais faz seu perfil, compre a pipoca e o refrigerante e boa sessão.

Vamos começar falando de suspense, Bacurau um western brasileiro. Um filme de aventura e ficção científica. Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa (Bárbara Colen), Domingas (Sônia Braga), Acácio (Thomas Aquino), Plínio (Wilson Rabelo), Lunga (Silvero Pereira) e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

Um filmaço em estréia também, é o “Filho do Homem”, conta de Jesus. Maria recebe a visita do Anjo Gabriel que anuncia que ela dará à luz um filho que se chamará Jesus. Jesus completa 33 anos e inicia sua pregação por toda Judéia e arredores, anunciando o reino dos céus e se auto declarando o Filho de Deus. Jesus escolhe os doze apóstolos que se tornam o núcleo de sua comunidade e sua atitude, seus milagres e sua mensagem arrastam milhares de pessoas que o seguem por toda parte acreditando que ele é o Messias prometido. Entretanto Jesus incomoda os senhores da lei que representam a autoridade religiosa em uma Judéia dominada pelo império romano. Condenado a morte na cruz Jesus é torturado e morto, mas o que parecia ser o final de uma trajetória humana se transforma na história mais famosa do mundo a partir da sua ressurreição que perpetua sua mensagem até os dias de hoje. Classificação indicativa 14 anos, contém violência.

Por último, não menos importante, “Yesterday” um filme musical, Após sofrer um acidente, um cantor-compositor (Himesh Patel) acorda numa estranha realidade, onde ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Com as músicas de seus ídolos, o protagonista se torna um sucesso gigante, mas a fama tem seu preço. Classificação Indicativa 12 anos, contém conteúdo sexual e drogas lícitas.

Veja a programação, horários e valores:

• Campo Grande

Cinemark - Shopping Campo Grande

Cinépolis - Shopping Norte Sul Plaza

UCI - Shopping Bosque dos Ipês

• Dourados

Cine Araújo - Shopping Avenida Center