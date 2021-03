Webinar debate ações de enfrentamento à Covid-19 no Brasil

Divulgação/Senai MS Instituto Senai de Inovação em Biomassa em Três Lagoas

Instituto Senai de Inovação em Biomassa, de Três Lagoas promove na próxima quinta-feira (25) o webinar “Soluções inovadoras para enfrentamento da Covid-19 e cenário pós-pandemia”. O intuito do evento é apresentar à sociedade as principais ações realizadas pelo ISI Biomassa desde o início da pandemia, que neste mês completou um ano no Brasil.

Gerente do ISI Biomassa, João Gabriel Marini da Silva explica que o principal objetivo é mostrar que o Instituto nunca parou durante a pandemia e que disponibilizou toda a sua infraestrutura e corpo técnico para auxiliar no enfrentamento ao vírus. “Desde março de 2020 estamos passando por uma situação extremamente delicada e sabemos da importância desse trabalho, que não foi realizado apenas pelo ISI Biomassa, mas por diversos institutos do Senai no Brasil”, ressaltou via assessoria.

Conforme João Gabriel da Silva o projeto coordenado pelo ISI Biomassa firmou parceria com o Instituto Senai de Inovação em Biossintéticos e Fibras (ISI Biossintéticos e Fibras), localizado no Rio de Janeiro e com Instituto Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros (ISI Polímeros), sitiado em São Leopoldo no Rio Grande do Sul. A parceria entre os institutos tem como objetivo encontrar novas fórmulas de álcool em gel sem uso do carbopol, espessante que se encontra em falta no mercado há meses.

“Como o ISI Biomassa não foi o único a desenvolver projetos importantes, convidamos para esse webinar representantes de outros Institutos Senai de Inovação para apresentarmos as principais ações e debatermos agora esse cenário que ainda não é um pós-pandemia, mas que envolve ações diferentes daqueles emergenciais que adotamos assim que o coronavírus chegou ao Brasil, para discutirmos as principais demandas da indústria agora e para o futuro”, complementa o gerente do ISI Biomassa.

Participam do debate representantes do ISI Eletroquímica, localizado em Curitiba (PR), ISI Sistemas Embarcados, que fica em Florianópolis (SC), IST Goiás, localizado em Goiânia (GO) e da empresa Ecra Biotec, de Campinas (SP).

Serviço:

O webinar será realizado na próxima quinta-feira (25), às 18h30, no canal do Youtube do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso do Sul (Senai- MS): https://www.youtube.com/channel/.