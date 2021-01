Vice-prefeita Adriane Lopes participa da reunião com ministro Eduardo Pazuello

Tamanho do texto

Divulgação/PMCG O encontro anunciou o início das vacinações na próxima quarta-feira

Nesta quarta-feira (20), anunciou que o início das vacinações contra a Covid 19 deve ocorrer na próxima quarta-feira (20) em todos os estados brasileiros. A informação foi dada pelo Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante reunião com os representantes dos maiores municípios.

De acordo com Pazuello, cerca de 8 milhões de doses da vacina devem ser distribuídas para os estados no dia 18 de janeiro, e os estados devem repassar para os municípios ainda na terça-feira (19). “São 2 milhões de doses da AstraZeneca e 6 milhões do Butantan”, afirmou Pazuello.

Para a vice-prefeira, Adrine Lopes, que participou da reunião representando o Executivo de Campo Grande. “A Capital está preparada para iniciar a execução do programa de imunização nacional assim que o Governo Federal e Anvisa liberarem o uso das vacinas que serão enviadas. Estamos unindo esforços para ampliar os grupos que receberão a primeira dose da vacina dentro do menor espaço de tempo, com segurança e tranquilidade para a população”, enfatiza.

Conforme orientação do Ministério da Saúde, o primeiro grupo a ser vacinado será o dos profissionais de saúde, indígenas e idosos com mais de 75 anos. O Ministro da Saúde ainda informou que a decisão sobre o uso emergencial da vacina deverá ser definida ainda no domingo pela Anvisa.

Segundo o prefeito Marquinhos Trad, “Nós fomos um dos primeiros a solicitar ao Instituto Butantan a compra das vacinas. Já enviamos projeto à Câmara para compra de vacinas que serão somadas as distribuídas pelo Governo Federal. Tudo isso levando em conta os cuidados com a saúde e vida da população, além do pleno restabelecimento das atividades econômicas e sociais do Município”, conclui.