Vacinômetro é disponibilizado à população

Tamanho do texto

Divulgação/PMCG Campo Grande aplicou até o momento 99.376 doses da vacina

Prefeitura Municipal de Campo Grande disponibiliza “vacinômetro” à população, plataforma que possibilita o acompanhamento do número de pessoas vacinadas em tempo real. De acordo com a prefeitura, a ferramenta foi desenvolvida pela Coordenadoria Geral de Suporte Tecnológico e Informação (CGSTI) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em parceria com Agência Municipal de Tecnologia e Informação (Agetec).

As informações chegam a plataforma por meio do “Monitora Covid”, ferramenta criada para realizar o monitoramento da campanha de vacinação contra a Covid-19, com objetivo de fornecer maior transparência ao processo de imunização.

Conforme o vacinômetro, Campo Grande imunizou até o início da manhã desta quarta-feira (24), 73.742 pessoas, outras 25.634 tomaram a segunda, registrando o total de 99.376 doses aplicadas.

Serviço:

A ferramenta está disponível no site: www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg, por meio dela é possível também ter acesso a outras informações, como calendário, locais e horários de vacinação.