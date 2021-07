Vacinação em massa reduz casos de Covid-19 na fronteira de MS

Divulgação/Portal MS Geraldo Resende em visita a Corumbá

Dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgados nesta sexta-feira (30), apontam que Mato Grosso do Sul registrou 583 novos casos confirmados, totalizando 355.303 casos confirmados até o momento. Conforme os dados, foram confirmados 14 novos óbitos, somando 8.924 vidas perdidas desde o início da pandemia de Covid-19 no Estado.

Ainda conforme os dados foram contabilizados 6.830 pacientes em isolamento domiciliar, 582 hospitalizados, além de 338.967 casos recuperados.

Em Mato Grosso do Sul, foram aplicadas 2.281.850 doses, sendo 1.370.040 com a primeira dose, 681.206 com a segunda dose e 230.604 com dose única, o que corresponde a 32,46% da população.

Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, acredita que Mato Grosso do Sul será o primeiro estado a sair da pandemia. “Nós conseguimos esse feito histórico. Esse processo de imunização nos 13 municípios foi extremamente importante para nós. Os municípios compõem a região de fronteira de nosso Estado e criamos esse cinturão sanitário. Acredito que é a maior conquista que nós tivemos até o momento, neste enfrentamento à Covid-19”, destacou.

Conforme a primeira parcial da SES sobre a vacinação em massa nos 13 municípios de fronteira, no período de 2 a 22 de julho, apresentou uma redução significativa no número de casos confirmados nestes municípios, em comparação aos demais municípios que não integraram o estudo. No total, foram 94.215 pessoas vacinadas na região de fronteira, com a vacina da Janssen.

Geraldo Resende ressalta que os resultados do cinturão sanitário diminuirão sensivelmente os riscos de novos casos, impactando positivamente a situação epidemiológica de MS. “Essa barreira vai reduzir a circulação de variantes e contribuir para a redução de outros índices epidemiológicos como a taxa de ocupação de leitos hospitalares e óbitos”, explicou.

Entre os municípios que participaram da vacinação em massa estão Mundo Novo, Japorã, Sete Quedas, Paranhos, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Ponta Porã, Antônio João, Bela Vista, Caracol, Porto Murtinho, Corumbá e Ladário.