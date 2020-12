UTI-Covid em Aquidauana recebe novos equipamentos

Ricardo Minella/SES Entrega aconteceu nesta quinta

Secretaria de Estado de Saúde (SES) entregou oito respiradores e oito monitores destinados à modernização de leitos de UTI-Covid em Aquidauana, que é sede da microrregião também composta pelos municípios de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Nioaque, Miranda e Bodoquena.

De acordo com a secretária Cláudia Franco, os equipamentos chegam em boa hora. Ela explica que o Hospital Dr. Estácio Muniz dispõe, atualmente, de 10 leitos de UTI, dos quais oito estão reservados para pacientes de Covid. “Todos eles estão habilitados pelo Ministério da Saúde e atendem pacientes de toda a macrorregião”, salientou.

A estrutura está montada no Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, de Aquidauana. Conforme a assessoria, numa cerimônia simples e rápida, que contou com a presença da vice-prefeita Selma Suleiman, da secretária municipal de Saúde, Cláudia Franco Fernandes Souza, e do deputado estadual Márcio Fernandes, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, explicou que os equipamentos são oriundos do programa “Todos pela Saúde”, do Banco Itaú.