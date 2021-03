Universidade inicia atendimento on-line gratuito sobre imposto de renda

Foto: Thiago Lung Uniderp

Prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda vai até 30 de abril. Para auxiliar na prestação de contas do tributo, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Uniderp iniciou consultoria on-line gratuita. Os atendimentos são realizados às terças-feiras, das 18h às 20h, e devem ser solicitados por e-mail.



No fim do mês de fevereiro, a Receita Federal divulgou o que será preciso para a entrega da declaração anual de 2021, com ano base 2020, e apresentou novidades, segundo a assessoria. Na assistência contábil oferecida pelo NAF é possível tirar todas as dúvidas sobre o preenchimento da declaração.



Serviço:

A orientação sobre o preenchimento do Imposto de Renda 2021 ocorre toda terça-feira, das 18h às 20h, em plataforma on-line. O agendamento deve ser solicitado por e-mail: uniderp.naf@gmail.com. O serviço é gratuito