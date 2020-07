Unimed Campo Grande é destaque em ações em prol combate à Covid-19

Divulgação/Unimed ..

A Unimed de Campo Grande foi a única selecionada em Mato Grosso do Sul, para integrar o painel de casos de sucesso no movimento nacional do Dia de Cooperar. O reconhecimento foi após tantas ações para evitar a contaminação do novo coronavírus (Covid-19). A Unimed CG ainda foi uma das selecionadas para representar toda região Centro-Oeste neste movimento do Dia C.

“As ações de combate à Covd-19, realizadas pela Unimed Campo Grande, são divididas em pré-hospitalares e hospitalares. Nas pré-hospitalares, destaca-se a criação da central Cecovid e a central com médicos otorrinolaringologistas, ambas para orientação dos pacientes portadores de síndromes respiratórias, evitando assim a ida ao pronto-atendimento sem necessidade. Já entre as hospitalares, ressaltamos a criação do Pronto-Atendimento exclusivo para síndrome respiratória, além de uma UTI também especializada para o tratamento das patologias respiratórias”, concluiu o diretor-presidente da Unimed CG, Dr. Maurício Simões Corrêa.

Dentre as iniciativas estão a criação de duas centrais de teleatendimento: a Central de Enfrentamento à Covid-19 (Cecovid), e o Canal de Atendimento exclusivo com médicos otorrinolaringologistas, implantação do Pronto-Atendimento de Síndrome Respiratória, uma ala totalmente separada das demais para atender casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus, além do alto investimento em equipamentos de proteção individuais (EPIs) e de respiradores.

A cooperativa investiu ainda na distribuição de mais de nove mil máscaras de TNT para beneficiários que buscam atendimento na sede e hospital e chegam sem o item de segurança, de álcool em gel 70%, e ampliou o serviço de Psicologia Hospitalar, antes destinada apenas aos colaboradores e agora estendida também aos pacientes e seus acompanhantes.

A Unimed também doou mais de 11 termômetros digitais infravermelho para Funai, iniciou uma ação de doação de mais de 50 mil máscaras de tecido para clientes empresariais, mais de 700 máscaras para seis instituições filantrópicas da capital, juntamente com 350 cestas básicas, resultado da parceria com outras cooperativas do Estado e o Sistema OCB/MS. A parceria ainda fez a distribuição de 80 cobertores e 90 kits de limpeza.

A cooperativa médica doou ainda mil máscaras de tecido às Secretarias de Saúde dos dois municípios para serem distribuídas à comunidade de acordo com a necessidade. A ação de enfrentamento à doença também foi levada para Naviraí e Ponta Porã.

O Dia C é uma data que as cooperativas se reúnem e prestam diversos serviços para a sociedade, mas, diferente das comemorações anteriores, este ano será celebrado com uma grande festa online, devido à pandemia do novo coronavírus. Além de mostrarem iniciativas de sucesso para combater a doença, a programação terá muitas apresentações culturais. Conforme a assessoria, a transmissão ao vivo será realizada no dia 4 de julho pelo canal do SomosCoop, no Youtube, com início às 15h e término às 16h30, horário de Brasília, quando a banda mineira Skank se apresentará para comemorar o resultado do compromisso das cooperativas brasileiras em lutar contra a Covid-19.