Último dia para cadastramento dos estudantes da REE

Deurico/Arquivo Capital News

Nesta sexta-feira (18) termina o período de Atualização Cadastral dos estudantes da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS). A etapa faz parte do calendário da Matrícula Digital 2021 e é obrigatória para todos os alunos que desejam continuar na REE no próximo ano.

“A Renovação de Matrícula para os alunos da Rede Estadual, em 2021, teve novas etapas criadas para facilitar a vida das famílias e evitar filas nas escolas, otimizando o tempo e tornando o processo de renovação mais ágil - por meio virtual - no Painel do Aluno, no site da Matrícula Digital”, destacou o coordenador de Informações Gerenciais da SED, Alciley Lopes.

Quase 60 mil estudantes ainda não concluíram o preenchimento dos dados, que deve ser feito pelo site www.matriculadigital.ms.gov.br. Vale salientar que a Atualização Cadastral é fundamental para ações das equipes escolares como a Busca Ativa Escolar, voltada para o contato com os estudantes que não realizaram as devolutivas das atividades remotas deste ano de 2020.