Última live da SED acontece nesta segunda-feira

Iniciadas em 18 de maio de 2020, as transmissões foram voltadas para o atendimento às mais variadas questões, como anúncios de medidas adotadas pela Pasta, lançamento de parcerias e orientações para os profissionais da Rede e comunidades escolares. Nesta segunda-feira (14), acontece às 15h, a última live da Secretaria de Estado de Educação (SED) deste ano, pela página do Governo do Estado no Facebook.

“Desde o mês de maio, os profissionais da Educação de Mato Grosso do Sul passaram a ter um encontro semanal com a equipe da SED. Sempre às segundas-feiras, nós promovemos conversas, espaços para tirar dúvidas e até mesmo palestras. Foi um canal maravilhoso para estabelecer esse contato periódico com todos”, destacou Cecilia.Nesta última edição, que contará com uma breve retrospectiva das ações realizadas em 2020, o público terá as participações da secretária Cecilia Motta e do secretário adjunto Edio Castro.

Ao todo foram 26 lives realizadas pela SED que trouxeram – entre outros assuntos – anúncios sobre parcerias feitas com Google e Microsoft, detalhamentos sobre as transmissões das aulas pela TV Aberta, lançamentos de documentos como o Protocolo de Volta às Aulas, avisos sobre a suspensão do período de aulas presenciais na Rede Estadual e conversas voltadas para o apoio pedagógico e psicológico dos profissionais da REE.

Durante esse período, as lives contaram com as presenças de superintendentes, coordenadores e técnicos da SED, além de representantes de outras pastas como a subsecretária Luciana Azambuja, o secretário Eduardo Riedel e o governador Reinaldo Azambuja.

De acordo com a assessoria, a cada semana, os internautas também puderam ter contato com convidados de outros estados, como a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, a presidente da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida (Anebhi) e ex-presidente do Inep, Maria Inês Fini, entre outros personagens conhecidos pelo público da Educação de todo o País.