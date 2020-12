UEMS lança cartilha sobre assédio moral no trabalho

Divulgação UEMS

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Pró-reitoria de Desenvolvimento Humano e Social (PRODHS), acaba de lançar a publicação “Assédio Moral no Trabalho – Aspectos Jurídicos e Consequências Emocionais e Psicológicas”. Clique AQUI para acessar a cartilha.

Para a construção da cartilha, o assunto foi debatido, por videoconferências, em dois momentos. No primeiro, foi debatido o tema: “Assédio Moral no Trabalho - aspectos jurídicos”. Já em um segundo momento, foi discutido o tema: “Assédio Moral no Trabalho - consequências emocionais e psicológicas”. De acordo com a professora Rosa Maria Farias Asmus, chefe da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas (DDP) da PRODHS, a cartilha sobre Assédio Moral no Trabalho foi desenvolvida pelo Setor de Atendimento Psicossocial, que faz parte da DDP. “A cartilha visa “esclarecer e informar como detectar e agir nos casos de assédio moral, muitas vezes não qualificados como tal por desconhecimento da legislação pertinente”.

A cartilha traz informações sobre formas de assédio moral, exemplos de condutas abusivas, diferença entre assédio e conflito, prevenção contra o assédio moral, responsabilizações jurídicas para quem pratica assédio moral, consequências emocionais do assédio moral, sintomas comportamentais do assédio moral e, também, as formas de como denunciar as condutas abusivas,segundo a assessoria. “O trabalho é um processo que faz parte da vida humana e acreditamos que relações profissionais saudáveis são frutos de um ambiente onde prevaleçam a ética e o respeito. Ações educativas e de conscientização como esta visam a prevenção como meio de impedir e/ou coibir a prática abusiva e evitar prejuízos a todos”, finaliza a servidora.

Os autores(as) da publicação foram as técnicas administrativas Cristiane Domingos, que é Assistente Social, e Danielly Miranda Barbosa, que é Psicóloga Organizacional, além do docente Fernando Machado, do curso de Direito da Unidade Universitária de Naviraí.