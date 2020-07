Três pessoas são autuadas por pesca ilegal

Divulgação/PMA Ação aconteceu no Rio Aquidauana

Polícia Militar Ambiental (PMA) de Rochedo multou três pessoas por pesca ilegal no rio Aquidauana. Caso aconteceu na terça-feira (15) e também apreendeu petrechos ilegais de pesca. Dois dos autores, residentes em Campo Grande, de 31 e 41 anos e um morador de Naviraí, de 33 anos, foram autuados quando foram surpreendidos pescando sem licença ambiental.

Com os pescadores foram apreendidas três carretilhas com varas. Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 300 contra cada autuado. Segundo a PMA, durante a operação fluvial, a equipe também cortou e retirou 43 anzóis de galho (petrechos proibidos) que estavam armados no rio. Os proprietários dos petrechos ilegais não foram localizados.