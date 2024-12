PRF registra 48 acidentes e 4 mortes na Operação de Natal em MS

Viviane Freitas

PRF inicia operação Ano Novo 2024 nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação de Natal 2024, realizada entre os dias 20 e 25 de dezembro. Durante esse período, foram registrados 48 acidentes nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, sendo 15 considerados graves e 4 mortes. Em comparação com o ano passado, houve uma redução significativa no número de mortes, que caiu de 12 para 4.

Em 2023, a operação registrou 47 acidentes, dos quais 18 foram graves. No total, 62 pessoas ficaram feridas. Esse comparativo mostra uma diminuição no número de acidentes graves e feridos em 2024, refletindo um trabalho mais eficiente de prevenção e fiscalização.

Durante a operação, a PRF realizou 4.903 testes de alcoolemia, com 57 motoristas sendo flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Além disso, foram registradas 1.882 autuações, com destaque para 155 motoristas e passageiros sem o uso do cinto de segurança, e 35 crianças sendo transportadas de forma irregular, sem o dispositivo adequado de segurança.

A operação também focou em ações preventivas contra infrações como ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, uso do celular durante a condução e excesso de velocidade. No total, 398 notificações de ultrapassagens indevidas foram registradas, um número significativo de infrações.

O balanço da PRF destaca o sucesso das ações voltadas para a segurança viária, com a redução das mortes e o aumento na fiscalização de infrações graves. O esforço da operação é fundamental para garantir a segurança nas rodovias durante o período de festas de fim de ano.